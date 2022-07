Ivaiporã inaugura central de compostagem no aterro sanitário

Da Redação

Atualização: 14 de julho, 2022, às 17:55

O prefeito Luiz Carlos Gil inaugurou nesta quarta-feira (13) a primeira central de compostagem de Ivaiporã. A central foi instalada no Centro de Triagem de Recicláveis que fica localizada no aterro sanitário do Município e é gerida pela Cooperativa de Materiais Recicláveis de Ivaiporã (Copemari). Para a instalação da central de compostagem foram investidos R $80 mil através do Programa Lixão Zero do Governo Federal e contrapartida da prefeitura na instalação e realização de adequações da estrutura do barracão