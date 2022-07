Irmãos envolvidos em morte em Jandaia do Sul são presos em Apucarana

Da Redação

Atualização: 28 de julho, 2022, às 17:59

O delegado Gustavo Pinheiro, de Jandaia do Sul, confirmou que dois homens, que são irmãos, envolvidos no assassinato de Dione Fernandes, 49 anos, que usava o nome artístico de Kelvin Trovador, que foi morto a tiros no dia 14/04/2021 lá no município, foram encontrados em Apucarana. Os suspeitos de 36 e 30 anos estavam trabalhando em uma obra na Rua Ítalo Ado Fontanini.