INSS impede intérprete de libras de atuar em perícia de pessoa surda

Da Redação

Atualização: 29 de setembro, 2022, às 17:51

Na semana em que se tem duas datas fundamentais para a luta pela inclusão das pessoas com deficiência – o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro) e Dia Nacional dos Surdos (26 de setembro, que também é dia Internacional da Linguagem de Sinais/Semana Internacional dos Surdos), uma pessoa surda teve seus direitos negados durante uma perícia médica na agência do INSS em Apucarana, no Norte do Paraná. O órgão não só não tem um intérprete de Libras próprio como ainda impediu que o intérprete do cidadão pudesse fazer o trabalho durante a perícia.