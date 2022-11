Idosos relatam medo após furtos no transporte público de Apucarana

Da Redação

Atualização: 10 de novembro, 2022, às 18:41

Os casos de furtos registrados dentro do transporte coletivo de Apucarana, norte do Paraná, despertaram o medo dos idosos que utilizam ônibus diariamente. Em menos de um mês, ao menos seis idosos tiveram dinheiro furtado enquanto estavam dentro do transporte público.