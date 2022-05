IDOSO MORRE APÓS CASA PEGAR FOGO NO PIRAPÓ

Da Redação

Atualização: 20 de maio, 2022, às 10:47

O Corpo de Bombeiros foi para a Avenida André Hernandes, no distrito do Pirapó, em Apucarana, na noite desta quinta-feira (19), por volta das 20h10, para atender um incêndio registrado em uma residência de madeira. Um morador morreu. Os vizinhos chegaram a quebrar os vidros das janelas para tentar salvar o morador, que é muito conhecido no bairro, porém, as chamas rapidamente consumiram a casa. De acordo com o Aspirante Moura, do 11º Grupamento de Bombeiros, quando a equipe chegou, o idoso já estava em óbito. "Foi iniciado o combate pelos vizinhos, a princípio as chamas começaram no quarto da vítima. A mesma foi encontrada em óbito no local quando chegamos", informou. o aspirante. Ainda segundo Moura, a vítima, de 69 anos, tinha dificuldade de mobilidade nas pernas. "Primeiro realizamos a proteção das residências adjacentes. Em seguida, buscamos e identificamos a vítima. De acordo com familiares, era um senhor idoso com dificuldade de mobilidade nas pernas, em um dos membros superiores e também tinha dificuldade de fala", disse o bombeiro.