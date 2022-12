Identificado homem assassinado no Jardim Diamantina em Apucarana

Da Redação

Atualização: 08 de dezembro, 2022, às 17:41

A Polícia Civil de Apucarana identificou o homem morto a tiros na Rua Peru, no Jardim Diamantina, em Apucarana, norte do Paraná, na noite desta quarta-feira (7). Elisio Nadim de Deus, de 39 anos, foi atingido por vários disparos e não resistiu aos graves ferimentos. A Polícia Militar (PM) foi chamada por pessoas que moram no endereço e ouviram os tiros. Quando a equipe chegou, Elisio estava caído em um corredor, que dá acesso a algumas residências. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém, a vítima entrou em óbito no local.