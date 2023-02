Homens que tentaram matar mulher em São Pedro do Ivaí são presos

Da Redação

Atualização: 07 de fevereiro, 2023, às 18:43

Dois homens foram presos após uma tentativa de homicídio em São Pedro do Ivaí. Uma mulher, de 24 anos, foi atingida por golpes de faca. Os suspeitos foram detidos na tarde desta terça-feira (7), após ação da Polícia Civil de Jandaia do Sul, com apoio da Polícia Militar (PM).