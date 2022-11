Homens mortos em confronto com a PM de Apucarana são identificados

Da Redação

Atualização: 07 de novembro, 2022, às 17:50

Foram identificados na manhã deste domingo, (6), no Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana, os dois homens mortos no confronto com a Polícia Militar (PM) na noite deste sábado (5).