Homem tem o carro depenado enquanto pescava, em Apucarana

Da Redação

Atualização: 28 de novembro, 2022, às 17:55

Algumas horas de lazer acabaram custando caro para um morador de Apucarana, que reservou a tarde deste sábado (26) para fazer uma pescaria nos córregos, na região da Colônia dos Novos Produtores. Ao final da tarde, ao retornar para o veículo, descobriu o furto. Levaram três rodas completas do carro e, do interior, ainda roubaram sua carteira, com documentos e cartões bancários.