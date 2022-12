Homem morto no Jardim Apucarana é identificado; saiba detalhes

Da Redação

Atualização: 12 de dezembro, 2022, às 17:30

O corpo de um homem foi encontrado nesta manhã de segunda-feira (12), na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana. Moradores da região teriam se deparado com o corpo na lateral da avenida, próximo a terrenos baldios. O local onde o corpo foi encontrado fica nas proximidades do Cisvir, em Apucarana.