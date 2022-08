Homem é preso no PR após ameaçar policiais pela internet

Da Redação

Atualização: 03 de agosto, 2022, às 18:25

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta terça-feira em Jardim Alegre, no Paraná, pelo crime de ameaça. O alvo das ameaças é que chama atenção: policiais militares do município. A prisão, realizada pela equipe do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e radiopatrulha, é fruto de uma investigação iniciada em fevereiro deste ano.