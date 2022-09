Homem é preso após furtar 20 molhos de chaves da Apae de Califórnia

Da Redação

Atualização: 29 de setembro, 2022, às 17:48

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 27 anos, que durante a madrugada desta quarta-feira (28), por volta das 1h38, furtou diversos molhos de chaves da Apae de Califórnia, no Vale do Ivaí. O autor do furto, segundo a polícia, foi identificado após a instituição disponibilizar as imagens de monitoramento que flagraram a ação do crime. A equipe foi à residência do suspeito, localizada no centro da cidade, e encontrou ele.