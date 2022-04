Homem é morto a pauladas em Apucarana; mulher é presa

Da Redação

Atualização: 24 de abril, 2022, às 18:13

Um homem, de 35 anos, foi encontrado morto em uma casa, localizada na Rua Maracahi, na Vila Feliz em Apucarana. O crime aconteceu neste domingo (24). A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 15h40. A princípio, ele teria tentado violentar uma adolescente, de 13 anos, durante a madrugada. Conforme apurou a reportagem, duas mulheres, entre elas a avó da menina, e um homem teriam cometido o crime. Eles foram levados para a delegacia. A autora do crime, de 64 anos, contou detalhes de como tudo aconteceu. "De madrugada, ele invadiu o quarto da minha neta, colocou a mão da boca dela e quando estuprou ela, mas ela é esperta, luta karatê e se defendeu e gritou por ajuda, ele correu, mas ela me contou tudo, eu entrei em desespero, ele traiu minha confiança, deixa ele tomar banho aqui, usar banheiro, e me faz uma coisa dessa, eu fui atrás dele, encontrei ele em um bar, trouxe ele pra cá e matei mesmo", disse a avó da menina.