Grupo organiza oração por crianças internadas no Materno

De acordo com a assessoria do Hospital da Providência, nesta quarta-feira, 42 crianças estão internadas no Materno Infantil, uma ocupação de 53% dos leitos

Da Redação

Atualização: 04 de maio, 2022, às 19:51

