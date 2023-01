Governo do Estado garante R$ 72,8 milhões de investimentos em saúde

Da Redação

Atualização: 24 de janeiro, 2023, às 18:41

O Governo do Estado anunciou nesta terça-feira (24) o maior pacote de investimentos da saúde do Vale do Ivaí. Constituído pelas 16ª Regional de Saúde de Apucarana e 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, a região abriga 33 municípios que receberão R$ 72,8 milhões em recursos. Entre os destaques das liberações estão a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Ivaiporã, o novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Apucarana, recursos para a Saúde da Família e incentivo financeiro para prestadores de serviço, além de obras em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais. “Estamos falando não somente de investimentos para expandir o atendimento, mas de valores e obras que representam o futuro da saúde do Paraná em pelo menos 30 anos. O governador Ratinho Junior determinou que a saúde chegasse até a casa do paranaenses, e é com esse horizonte que trabalhamos todos os dias", disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que anunciou o pacote de medidas.