Governador vem a Arapongas para inaugurar casas, CDP e assinar decreto

Atualização: 28 de fevereiro, 2023, às 17:34

Cumprindo agenda em Curitiba nesta segunda-feira (27), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve reunido com o deputado estadual, Tiago Amaral, o secretário de Segurança, Coronel Hudson Teixeira, e equipe. Após a reunião, Sérgio Onofre e Tiago Amaral anunciaram que em maio o governador Ratinho Júnior cumprirá agenda no município para assinar o decreto criando o Batalhão da Polícia Militar (PM) para Arapongas, inaugurar o Centro de Detenção Provisória (CDP) e o primeiro lote de moradias do Residencial Bem Viver. Outro tema constante na pauta foi a implantação em Arapongas da Delegacia Cidadã.