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Operação da Polícia Civil prende quatro pessoas por roubo de R$ 60 mil em Apucarana
Escrito por
Da Redação
Publicado em
18.08.2026, 09:04:07
Editado em
18.08.2026, 11:34:46
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