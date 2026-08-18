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Operação da Polícia Civil prende quatro pessoas por roubo de R$ 60 mil em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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