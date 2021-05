Garoto de apenas 3 anos reconhece mais de 200 bandeiras

Continua após publicidade

Com apenas três anos, um garotinho de Apucarana, no norte do Paraná, chama a atenção pela super memória que tem. Ele sabe todas as bandeiras de capitais do Brasil e do mundo, de times, nomes dos estádios, sabe o hino de Apucarana, do Paraná, o Nacional, da França e de outros 50 países, enfim, já deu para perceber que o menino é um prodígio.