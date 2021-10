Garoto apucaranense de 9 anos gasta mesada em livros

“Eu me sinto muito feliz com um livro, me ajuda na criatividade e na minha imaginação”, disse o menino

Da Redação

Atualização: 18 de outubro, 2021, às 19:26

