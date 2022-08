Futebol: time de Arapongas disputa torneio na Holanda; assista

A equipe da categoria de base do Esporte Clube Laranja Mecânica, de Arapongas, composta por 17 atletas e a comissão técnica, embarca na próxima quinta-feira (11) rumo à Holanda, país onde acontecerá o torneio ‘Boal International U14 Tournament 2022’, disputado por times sub-13, entre os dias 19 e 21 de agosto. A equipe araponguense foi colocada no Grupo A junto com Borussia Dortmund da Alemanha, FC’s-Gravenzande e ADO Den Haag da Holanda, Aberdeen FC da Escócia, Budapest Hovéd FC da Hungria, Club Brugge da Bélgica e o AZ Alkmaar da Holanda. As equipes jogarão todos contra todos dentro do seu grupo em um turno único. Todos passarão para a segunda fase, mas a sua classificação final dentro do grupo determinará o seu adversário nos play-offs.