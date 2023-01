Furto de máquina de cortar cabelo seria motivação de assassinato

Da Redação

Atualização: 25 de janeiro, 2023, às 17:44

Um furto de uma máquina de cortar cabelo seria a motivação de um assassinato registrado em Apucarana, no norte do Paraná, segundo o delegado da 17ª Subdivisão Policial, Victor Hugo Torres Bento. O crime aconteceu no último dia 14, na Rua Humberto Contato, no Jardim Aclimação. A vítima do homicídio foi identificada como Sandro Alexandro Silva, de 48 anos, natural de Ponta Grossa e moradora do distrito de Pirapó na época. O homem foi encontrado morto em uma calçada, com uma perfuração por faca na região do tórax. O Samu chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.