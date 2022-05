Funknejo em escola de crianças gera polêmica em Rolândia

Da Redação

Atualização: 04 de maio, 2022, às 10:26

O que era para ser uma apresentação em homenagem ao Dia das Mães, na Escola Municipal Parigot de Souza, em Rolândia, no norte do Paraná, virou polêmica nas redes sociais, com uma discussão moral. Uma artista convidada pela escola “puxou”, entre outras músicas, um funknejo dos mais populares da cena musical do momento, o “Malvada”, de Zé Felipe, cuja letra, nada sutil, fala de sexo. “Coloca o capacete, que lá vem pedrada”, recomenda, logo de cara, a letra da música que gerou a polêmica na escola. E, considerando as informações iniciais, ninguém da escola estava esperando que essa e outras músicas do gênero fizessem parte da apresentação para as mães. A secretária municipal de Educação, Leise Camargo, informou que o caso está sendo apurado. Ela esteve reunida na manhã desta quarta-feira (04) com a direção da escola. Logo ao final da apresentação, na quadra esportiva da escola, mães de alunos passaram a se manifestar com o repertório musical. Rapidamente as queixas ganharam as redes sociais, envolvendo a direção da escola e chegou à secretaria municipal, que chegou a emitir uma nota de esclarecimento sobre o caso. Segundo a secretária, em entrevista à imprensa, a direção da escola teria consultado a secretaria sobre a possibilidade de convidar uma artista para fazer a apresentação às mães, com músicas sertanejas e de louvor. O que foi autorizado. “Mas infelizmente, aconteceu isso. A pessoa cantou a música. A diretora não esperava que isso acontecesse”, disse a secretária sobre o caso, prometendo fazer uma apuração para “dar uma satisfação à comunidade escolar e à população”.