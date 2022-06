FPA comemora os 10 anos do Código Florestal; veja

Da Redação

Atualização: 01 de junho, 2022, às 13:03

Na noite desta terça-feira (31), uma festa em comemoração aos 10 anos da promulgação do Código Florestal foi realizada pelo Instituto Pensar Agropecuária (IPA), organização criada com o objetivo de defender os interesses do setor agropecuário e prestar assessoria à Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Congresso.