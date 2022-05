Fórum Eleitoral de Apucarana atende em horário especial

Da Redação

02 de maio, 2022

O Fórum Eleitoral de Apucarana, localizado na Rua Urânio, na Vila São Carlos, região do Parque Jaboti, funciona em horário especial. Quem quiser votar nas eleições de 2022 tem até a próxima quarta-feira (4), para emitir ou regularizar título, por esse motivo, o atendimento no município será das 9h às 18h. Na manhã desta segunda-feira (2), o movimento foi grande. O mesmo prazo vale para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, bem como para incluir o nome social no título de eleitor – no caso de pessoas transexuais e travestis. A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade reduzida solicitarem a transferência do local de votação para uma seção acessível.