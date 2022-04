Filipe Barros defende que pré-candidatura é para valer

Da Redação

Atualização: 06 de abril, 2022, às 13:40

Mesmo tendo uma trajetória política menos encorpada em relação aos demais pré-candidatos ao governo do Paraná, o deputado federal londrinense Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro (PL) se diz “absolutamente pronto e disposto” ao desafio de governar o Paraná. Para ele, é preciso capacidade de andar pelo estado e dialogar com a população para construir as prioridades de governo. “Justamente o que, infelizmente, não temos visto”. O deputado é o segundo pré-candidato entrevistado pelo TNOnline. “Precisamos de liderança que de fato goste do que faz, que tenha amor pela população, pela missão de representar o Paraná. Tenho feito visitas e conversado com muita gente para ajustar um projeto. O Paraná merece mais do que temos hoje, realizar mais, para fazer o Paraná que queremos”, resume. Filipe Barros concedeu a entrevista ao Grupo Tribuna ainda quando estava filiado a PSL, migrando posteriormente para o PL, seguindo o presidente Jair Bolsonaro. O deputado garante que sua pré-candidatura ao governo do Estado vai muito além do que dizem os críticos, de que seria apenas uma forma de assegurar um palanque para o presidente Jair Bolsonaro em sua campanha pela reeleição. “Minha pré-candidatura é para valer”, diz ele.