Filipe Barros anuncia agenda do Ministro da Educação em Londrina; veja

Da Redação

Atualização: 27 de julho, 2022, às 12:43

O Ministro da Educação, Victor Godoy, estará em Londrina, no Norte do Paraná, nos primeiros dias de agosto, dias 8 ou 9, para uma agenda com reitores de universidades estaduais, federais e de institutos federais. O anúncio foi feito hoje pelo deputado federal Filipe Barros (PL), de Londrina, que desde o início de semana percorre cidades do Vale do Ivaí, em sua pré-campanha pela reeleição.