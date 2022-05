Feira das profissões é realizada em colégio de Apucarana

Da Redação

Atualização: 17 de maio, 2022, às 13:49

O Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo realizou nesta terça-feira (17/05) a 1ª Feira das Profissões “O Trabalho Tá On”. A iniciativa proporcionou aos estudantes o encaminhamento para vagas de estágio e a interação com empresas. Além disso, foi uma oportunidade para os alunos conhecerem um pouco mais sobre as profissões, aliando teoria e prática. O prefeito Junior da Femac participou da abertura do evento, realizado no ginásio de esportes do colégio e que reuniu também estudantes dos colégios estaduais Santos Dumont e Coronel Luiz José dos Santos. Também estiveram presentes o vice-prefeito, Paulo Sérgio Vital, o presidente do Legislativo, vereador Franciley Preto Godoi (Poim) e o gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz.