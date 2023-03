Familiares de vítimas de acidente em Jandaia protestam e pedem justiça

Da Redação

Atualização: 14 de março, 2023, às 10:14

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Munidos de faixas e balões, dezenas de manifestantes e familiares das vítimas do acidente que resultou na morte de duas alunas e a cozinheira da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jandaia do Sul fizeram, na noite desta segunda-feira (13), um protesto para pedir justiça e reforço das medidas de segurança no transporte.