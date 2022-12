Família reconhece corpo carbonizado localizado em Cambira

Da Redação

Atualização: 07 de dezembro, 2022, às 18:40

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil informou que o corpo carbonizado, localizado nesta quarta-feira (7), em Cambira, norte do Paraná, foi preliminarmente identificado por um familiar. Contudo, a confirmação oficial da identidade da vítima será divulgada pela polícia somente após a conclusão de exames. De acordo com informações do delegado de Jandaia do Sul, Gustavo de Pinho Alves, investigadores levaram o pai de um rapaz desaparecido para ver o corpo carbonizado. O homem é morador de Jandaia e, a princípio, confirmou que o corpo carbonizado é de seu filho que estava sumido desde a última sexta-feira (2). O jovem, que não teve nome divulgado, tem 24 anos e é usuário de drogas.