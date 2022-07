Família de Arapongas morre em grave acidente registrado no MS

Da Redação

Atualização: 28 de julho, 2022, às 13:25

Um grave acidente registrado no Mato Grosso do Sul (MS) na manhã desta quarta-feira, 27, tirou a vida de uma família de Arapongas, no norte do Paraná. O acidente fatal aconteceu nas proximidades do KM 60 da MS-040 em Santa Rita do Pardo. A família viajava em um GM/Ônix quando o veículo em que estavam foi atingido por um caminhão granjeiro. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.