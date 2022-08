Estudante de 17 anos morre após cair de bicicleta em Apucarana

Da Redação

Atualização: 09 de agosto, 2022, às 18:17

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Morreu nesta terça-feira (9), o estudante de Apucarana, Gabriel Ortiz Zendrini, de 17 anos, cinco dias após cair de bicicleta enquanto seguia para o colégio onde estudava. No dia do acidente, no dia 4 de agosto, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o encaminhou para o Hospital da Providência. No entanto, no começo da tarde desta terça (9), rapidamente, o quadro de saúde do adolescente se agravou e ele faleceu.