Entenda as regras da nova medida de redução de jornada; veja

Com o agravamento da pandemia da Covid-19 e lockdowns em diversas cidades brasileiras, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) pode ser a única saída para muitas empresas não fecharem as portas.

Na última terça-feira (27) foi assinada a medida provisória (MP) 1.045, que permite reduções de jornada e salário de até 70%, com compensação parcial pelo governo na remuneração dos trabalhadores mediante acordo individual escrito entre empregados e empregadores.

As medidas podem ter duração de até 120 dias. Esse prazo poderá ser prorrogado por decreto do governo.

Muitos trabalhadores ainda estão com dúvidas e por isso o repórter Cezar Neves conversou com a advogada Mayra Paes Landim Leciuk, que explica com detalhes as novas medidas.