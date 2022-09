Encontro discute doação de órgãos no Cine Fênix

Da Redação

Atualização: 13 de setembro, 2022, às 18:40

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana promove nesta terça-feira, 13, no Cine Teatro Fênix, um dia de sensibilização para doação de órgãos e tecidos. Com participação dos hospitais da Providência, de Apucarana, e Honpar, de Arapongas - que são as unidades cadastradas como captadoras de órgãos -, o evento visa incentivar a conscientização para importância da doação e o papel dos trabalhadores de saúde no processo de captação.