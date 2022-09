Emoção marca a entrega das chaves do 'Fariz Gebrim'; assista

Da Redação

Atualização: 06 de setembro, 2022, às 15:59

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Muita emoção marcou a entrega das chaves do Residencial Fariz Gebrim. O Ginásio de Esportes 'Lagoão' ficou repleto de famílias e por lá, foi difícil segurar as lagrimas. Athos Wallan Rodrigues, de 31 anos e Ana Paula Gomes, de 32, são casados e juntos com o filho vão começar uma vida nova. "É o sonho de uma vida inteira. Só temos que agradecer a Deus, estamos muito felizes. Vamos sair do aluguel. Vamos mudar nesta quarta-feira, mas hoje já vamos dormir lá", disse Ana Paula.