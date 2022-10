Em Arapongas, Ratinho Junior reúne prefeitos em apoio a Bolsonaro

Da Redação

Atualização: 21 de outubro, 2022, às 14:46

O governador Ratinho Junior (PSD) comandou na noite desta quinta-feira (20), em Arapongas, um encontro suprapartidário com prefeitos de quase 100 municípios do norte, norte pioneiro, noroeste e Vale do Ivaí, além de deputados estaduais e federais visando fortalecer apoio à candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).