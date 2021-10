Em 2022 máscara não será obrigatória no PR, diz Beto Preto

"Se tudo continuar neste ritmo, acredito que poderemos deixar de exigir as máscaras a partir do início do ano que vem. Ainda neste ano, acho muito difícil“, disse Beto Preto

Da Redação

Atualização: 21 de outubro, 2021, às 19:33

