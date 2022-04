“Ela mais Bonita” arrecada 250 bolsas em Apucarana

Da Redação

Atualização: 13 de abril, 2022, às 17:52

A Campanha “Ela mais Bonita”, uma iniciativa social da Câmara Municipal de Apucarana, através da Procuradoria da Mulher, em parceria com prefeitura, através das secretarias da Mulher e Assuntos da Família e da Assistência Social, e com a Câmara da Mulher Empreendedora, arrecadou 250 bolsas femininas. Os acessórios de moda, que são usados é foram angariados junto à população ao longo do “mês da mulher”, serão agora repassados, através dos serviços da assistência social do município, a mulheres em situação de vulnerabilidade social. O fechamento oficial da campanha aconteceu nesta quarta-feira (13/04) em evento no Centro Social Urbano (CSU) do Parque Bela Vista. Na oportunidade, a Procuradora da Mulher, vereador Jossuela Pirelli, procedeu de forma oficial o repasse do lote arrecadado ao Município. “Agradeço ao prefeito Júnior da Femac pela parceria neste projeto de acolhimento, de cuidado e carinho com quem mais precisa. Agradeço ainda a Câmara da Mulher Empreendedora, tivemos grande apoio de todo o comércio com os pontos de arrecadação, bem como dos sindicatos do setor, que foram grande apoiadores”, destacou a vereadora, que avaliou como “de grande sucesso” o resultado da campanha.