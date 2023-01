É grave estado de motorista preso nas ferragens após batida frontal

Da Redação

Atualização: 26 de janeiro, 2023, às 17:53

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

É grave o estado de saúde do motorista que se envolveu em um acidente registrado na manhã desta quinta-feira, 26, na BR 376, próximo à empresa Unifrango, em Apucarana, norte do Paraná. De acordo com as primeiras informações, o homem, que dirigia um veículo Vectra, trafegava na contramão da via e bateu de frente com um veículo Cruze. O motorista do Vectra ficou preso nas ferragens.