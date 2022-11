Dom João Braz de Aviz celebra em Apucarana 50 anos de ordenação

Da Redação

Atualização: 25 de novembro, 2022, às 17:21

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, foi o local escolhido pelo cardeal Dom João Braz de Aviz para celebrar neste sábado (26) os seus 50 anos de ordenação sacerdotal. A missa de jubileu de ouro de vida religiosa será realizada às 11 horas com a presença de autoridades civis e eclesiásticas. Natural de Mafra (SC), Dom João Braz de Aviz morou durante a infância em Borrazópolis, no Vale do Ivaí. Foi ordenado padre por Dom Romeu Alberti em 26 de novembro de 1972 na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, quando iniciou sua trajetória eclesiástica até chegar ao Vaticano, onde hoje atua como assessor direto do papa Francisco