Dnit licita manutenção de iluminação no pedágio em Arapongas

Atualização: 28 de julho, 2022, às 16:27

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) marcou para 4 de agosto a licitação da empresa que será responsável pela manutenção da iluminação nas praças de pedágios desativadas no Paraná, incluindo a de Arapongas, localizada na BR-369. A informação foi obtida junto ao órgão pelo secretário municipal de Segurança e Trânsito de Arapongas, Paulo Sérgio Argati, que esteve no pedágio nesta quinta-feira (28) com funcionários da Secretaria Municipal de Obras para viabilizar reparos emergenciais e paliativos após novo episódio de furto no local.