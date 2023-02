Dia de Nossa Senhora de Lourdes é celebrado neste sábado

Da Redação

Atualização: 10 de fevereiro, 2023, às 20:11

O dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da Diocese de Apucarana e do município, é celebrado neste sábado (11). A Santa, conhecida por ser intercessora dos doentes, atraiu diversos devotos até a Catedral, que é a única do Brasil a ter a imagem da Santa no topo de sua torre principal.