Dia das Crianças é celebrado com Cinema na Praça em Jandaia do Sul

Da Redação

Atualização: 13 de outubro, 2022, às 18:18

Demorou, mas a diarista Marilsa Soares Pereira agora pode encher a boca para contar que finalmente viu de perto a telona do cinema. Aos 47 anos, ela teve um Dia das Crianças diferente nesta quarta-feira (12), com a passagem do projeto Cinema na Praça por Jandaia do Sul.