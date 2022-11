Devoção a Jesus das Santas Chagas reúne multidão em Ivaiporã

Da Redação

Atualização: 29 de novembro, 2022, às 17:56

A devoção a Jesus das Santas Chagas arrastou uma multidão na peregrinação de quase 15 quilômetros da primeira caminhada da Fé de Ivaiporã. A atividade religiosa foi realizada no domingo (27) e iniciada às 6 horas com missa na Igreja do Perpétuo Socorro, na Vila Nova Porã, celebrada pelo padre da Paróquia Santíssima Mãe de Deus, Edivaldo Ferreira dos Reis. Após a missa, os peregrinos seguiram a imagem de Jesus das Santas Chagas e ouviram as explicações das Santas Chagas feitas pelo ministro da comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Paróquia Santíssima Mãe de Deus, Jair Anacleto.