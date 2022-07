Detran reforma pista de provas práticas em Apucarana; assista

Da Redação

Atualização: 01 de julho, 2022, às 17:38

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) investiu R$ 150 mil na reforma da pista de prova prática da 15ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), de Apucarana. A principal novidade é a instalação de barras de proteção laterais na "temida" rampa de testes para motos, que muitas vezes é palco de quedas. Os exames práticos com os candidatos à primeira habilitação para carros já são realizados no local, enquanto para motos começarão na próxima semana. Fernando Garcia, chefe da 15ª Ciretran de Apucarana, explica que antiga pista estava deteriorada e necessitava de melhorias, que foram autorizadas pela direção do Detran-PR. “Nosso objetivo é garantir uma condição melhor para os candidatos, que eles possam fazer os testes com toda segurança. Esta sempre foi a nossa preocupação”, diz. Entre as mudanças está a substituição do pavimento, que deixou de ser asfalto e passou para o concreto. É o novo padrão adotado pelo Detran-PR em todas as pistas de testes práticos do Estado.