Desnível do asfalto no pontilhão da Avenida Brasil preocupa

Da Redação

Atualização: 02 de maio, 2022, às 17:09

Quem passa pelo pontilhão da Avenida Brasil, no final da Avenida Minas Gerais, em Apucarana, tem observado um desnível no asfalto que já tem causado transtornos aos motoristas. O setor de trânsito da prefeitura da cidade já colocou cones no local para isolar a área e evitar que motoristas passem pelo buraco. O problema no local é recorrente. Em 2016, a então concessionária responsável pelo trecho, Viapar, já realizava reparos no problema que começava a aparecer. Recentemente, em fevereiro deste ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), foi acionado pela administração municipal para realizar reparos na estrutura do local. Poucos meses depois, o problema voltou a aparecer.