Desinformação é o maior inimigo das eleições, diz presidente do TRE/PR

Da Redação

Atualização: 25 de agosto, 2022, às 17:35

A produção e disseminação de notícias e conteúdos falsos durante o período eleitoral é uma das maiores preocupações da Justiça Eleitoral no Estado do Paraná. A segurança do processo eleitoral e o combate às chamadas fake news foi a tônica de encontro realizado na manhã desta quinta-feira (25), em Apucarana, com juízes eleitorais e profissionais de cartórios eleitorais de 14 cidades da região Norte do Estado. Com esse encontro, em Apucarana, a Justiça Eleitoral do Paraná fecha um ciclo de 16 eventos, iniciados em fevereiro, que envolveu a todas as autoridades diretamente responsáveis pelo processo eleitoral no estado.