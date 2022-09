“Desfile Cívico dos 200 anos” contará com 64 entidades; veja

Da Redação

Atualização: 06 de setembro, 2022, às 12:16

O momento cívico do dia 7 de setembro terá concentração na Avenida Curitiba, n° 2.256, na altura do Supermercado Cidade Canção. “O início do desfile está marcado para as 9 horas, com a dispersão acontecendo na Avenida Curitiba, n°1.121, em frente às Lojas Pernambucanas”, comunica Maria Agar, secretária da Promatur, frisando que a Semana da Pátria que marca o “bicentenário da independência” tem início nesta quinta-feira (1º de setembro), às 8 horas, com solenidade de abertura no platô da Praça Rui Barbosa.