Descentralização puxa alta no número de novos empreendimentos comercia

Atualização: 23 de agosto, 2022, às 18:02

Com a pandemia de covid-19, Nubia Pereira Celestino fechou o salão de beleza na área central de Apucarana. Há dois meses, ela retomou o negócio, mas, desta vez, optou por inaugurar o empreendimento na Avenida Central do Paraná, na região do Jardim Trabalhista, zona norte da cidade. Nubia não é a única. Há um movimento de descentralização do comércio, que ganhou força com a pandemia. Entre janeiro e julho, a Prefeitura de Apucarana registrou a abertura de 2.150 empresas, entre microempreendedores individuais e empreendimentos de pequeno e médio portes. O número é 16% maior na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram 1.852 alvarás comerciais concedidos pelo município.