Descendentes de ucranianos mandam mensagem com as pêssankas

Da Redação

Atualização: 22 de abril, 2022, às 17:31

A arte milenar das pêssankas ganhou um significado ainda mais especial para os descendentes ucranianos neste ano com a invasão russa no país natal dos seus ancestrais. Na Páscoa da comunidade ortodoxa ucraniana, que será comemorada neste domingo (24), os ovos coloridos vão reforçar a mensagem de renascimento e, principalmente, de paz. Em Apucarana, a comunidade ortodoxa vai se reunir na Paróquia Proteção da Santíssima Mãe de Deus, no Jardim São Pedro. Será um momento de oração destinado aos ucranianos do outro lado do mundo, que estão sofrendo com a guerra. A professora Dorotéa Tchopko aprendeu com a mãe a arte milenar das pêssankas. Neta de imigrantes, ela manteve neste ano a tradição de colorir os ovos, mas admite que o ritual foi revestido de tristeza e melancolia por conta do conflito no leste europeu.