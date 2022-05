Deputado defende Bolsonaro e pauta conservadora; assista

Da Redação

Atualização: 20 de maio, 2022, às 17:38

Um dos principais nomes conservadores do Paraná, o deputado Ricardo Arruda (PL) cumpriu agenda política nesta sexta-feira (21) na região. Em entrevista ao TNOnline, ele defendeu a “seriedade” do governo Jair Bolsonaro (PL) e também os projetos de sua autoria, muitos deles focados na temática “família e religião”. Defensor ferrenho de Bolsonaro, ele afirma que compactua dos mesmos ideais do presidente. “O presidente tem a mesma linha que a gente atua. Defendemos as mesmas bandeiras: Deus, Pátria, família e liberdade”, diz o político, que integra a bancada evangélica da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Segundo o parlamentar, o Brasil melhorou muito com o atual governo. “Não se ouve mais falar de corrupção. Mesmo com a pandemia de covid-19 e da guerra na Ucrânia, não faltou dinheiro para nenhum município do Brasil. Isso reflete o trabalho honesto que é feito”, elogia. Ele afirma ainda que Bolsonaro é o presidente que mais visitou o Paraná, citando suas passagens recentes pelas feiras agropecuárias de Londrina e Maringá, e também destacando seus projetos para o Estado. Bolsonaro, inclusive, deve visitar novamente o Paraná. O presidente vai participar da Marcha para Jesus em Curitiba na manhã deste sábado (21). Ele deve desembarcar na capital do Estado ainda nesta sexta-feira (20)..